Вашингтон, 16 сентября, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Администрация США в ближайшее время объявит о своем решении о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $600 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Ранее о том, что Вашингтон вынашивает подобные планы, написало издание Politico. 15 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в новый пакет помощи киевскому режиму, скорее всего, будут включены передовые ракетные системы и гаубицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Financial Times распространило информацию о том, что США изучают вопрос поставки Киеву систем противовоздушной обороны и истребителей.