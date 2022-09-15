Брюссель, 16 сентября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Страны НАТО должны оснастить боевиков киевского режима, которым предстоит воевать на территории б. УССР в условиях суровой зимы, необходимым зимним снаряжением и оборудованием. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 сентября заявил в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг «Зима обещает быть суровой. Поэтому нам необходимо предоставить [киевскому режиму] зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой».

Как сообщало ИА REGNUM, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО оживить свою военную промышленность для ускоренного производства вооружения, запасы которого снизились из-за поддержки киевского режима.