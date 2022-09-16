Порт-о-Пренс, , 00:59 — REGNUM Продолжающиеся в Гаити в течение трех дней акции протеста против снижения уровня жизни и топливного кризиса в стране переросли в общенациональный бунт, который сопровождается массовыми грабежами и насилием. Об этом сообщает издание Prensa Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Протестующие перегородили дороги бетонными блоками и жгут шины. Такая ситуация характерна для многих мест гаитянской столицы Порт-о-Пренса. На улицах города происходят инциденты со стрельбой.

Многие люди укрылись дома. Отмечается, что у бунта нет лидера, поскольку главы вооруженных банд не решаются устроить государственный переворот.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в районе Сите-Солей в Порт-о-Пренсе были убиты два журналиста, снимавших репортаж на улице города.

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