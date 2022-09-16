16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента Польши, ждущего, что Россия и Германия будут выплачивать его стране репарации за Вторую мировую войну.

Тимур Кондратьев, , 09:40 — REGNUM Заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Москва и Берлин должны выплачивать Варшаве репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский президент, очевидно, начитался романов об альтернативной истории, раз считает, что Россия нанесла ущерб его стране в ходе освободительной войны. Граждане считают, что Дуда пытается уравнять в своей воспалённой голове нацизм и коммунизм, что со стороны выглядит, конечно же, глупо.

Тем не менее польские власти настойчиво пытаются навязать миру точку зрения, согласно которой Гитлер — точно такое же зло, как и Сталин, а значит, Россию тоже надо наказать, заставить платить и каяться. Такая кощунственная риторика, тем не менее, даже находит отклик среди европейских политиков, готовых распространять любой бред в рамках своей русофобии.

«В польской психушке день открытых дверей», — написал Николай С.

Многие пользователи считают, что к власти в Польше пришёл президент с отклонениями ментального характера.

«Осеннее обострение начинается. Ну что же делать-то, больных очень много. Собака лает, а караван идёт», — подметила Татьяна П.

Некоторые комментаторы отмечают, что поляки должны бить тревогу, потому что язык Дуды доведёт Польшу до беды — именно с неё в итоге начнут спрашивать, а не наоборот.

«Тогда в ответ мы должны требовать возвращение границ 1917 года», — считает Александр В.

«А за освобождение и восстановление после Великой Отечественной войны они нам не хотят заплатить?» — спрашивает Александр В.

Освобождение Польши. 1945

«Тогда и Чехия вправе требовать репарации от Польши. Россия тоже будет требовать репарации от Польши — за развязывание польско-советской войны в 1919. Поляки скоро узнают, сколько они своим соседям за последние столетия задолжали», — пишет Андрей Р.

Часть людей полагает, что репарации полагается выплачивать только агрессору, но точно не освободителю. Советский народ заплатил дорогую цену за свободу польского народа от гнёта фашистских захватчиков. Ужасно, что поляки опустились до такого состояния.

«Репарации невозможны, если страна защищает людей. Советский Союз спас польский народ из нацистского плена. Это они злом считают? Тогда кто, интересно, сейчас власть Польши представляет? Не нацисты ли?» — интересуется Александр С.

«Вот так. Освобождай их, помогай всем, целуйся с ними в губы, а они потом в тебя ядом плюют. Да за то, что они столько лет пользовались нашим газом и нефтью по дешевизне им вовек не расплатиться! Ну совсем обнаглели!» — возмущается Кристина В.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто подозревают, что Варшава просто ищет способ раздобыть халявных денег, т. к. их главная доильная корова решила отказаться давать молоко.

«Поляки решили найти источник системного поступления денег, ведь Евросоюз прекращает финансирование Польши», — указывает Ольга Т.

Напомним, 15 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью изданию Wprost о том, что Москва и Берлин должны выплачивать Варшаве репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны.