Нью-Йорк, США, , 00:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 15 сентября снижением после незначительного отскока накануне. Больше других потерял Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 173,27 пункта (0,56%), до уровня 30 961,82 пункта. S&P 500 подешевел на 44,66 пункта (1,13%), до уровня 3901,35 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 167,32 пункта (1,43%), до уровня 11 552,36 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,41 (3,85%), до уровня $85,07 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября умеренным ростом после рекордного снижения накануне.

Читайте также: Доллар обновил трёхнедельные минимумы в районе 59,50 рубля

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день осторожным ростом