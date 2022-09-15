Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Министерство финансов США разрешило американским СМИ проводить банковские операции в России. Об этом сказано в документе, опубликованном 15 сентября на сайте Минфина США.

Речь идёт о том, что американским СМИ частично разрешено проводить финансовые операции в российской юрисдикции, которые необходимы для их деятельности.

Напомним, что американские СМИ централизовано ведут жесточайшую информационную войну против России. При этом российские иновещательные СМИ жестко не допускаются в американское информационное пространство, даже несмотря на декларируемую в США «свободу слова».