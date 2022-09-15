Печора, Коми, 15 сентября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. В Печоре родителям Дмитрия Шишова, погибшего в ходе СВО, вручили орден Мужества, пишет БНК.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Орден Мужества

По данным издания, 12 апреля Дмитрий Шишов был направлен на военную службу по контракту на должность старшего стрелка мотострелкового отделения.

«Погиб вблизи поселка Питомник Дергачевского района Харьковской области от пулевого ранения в грудь», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе СВО погиб контрактник из Архангельской области.