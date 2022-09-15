Потсдам, Германия, 15 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Германская сторона хотела бы, чтобы боевые действия на территории б. УССР прекратились, причём поскорее, сообщил 15 сентября журналистам немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц.

(сс) Raimond Spekking Олаф Шольц

Глава германского правительства выразил мысль, согласно которой Берлину не всё равно, как это произойдёт: не должна произойти победа России, Киев должен «выстоять».