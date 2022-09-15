Шольц высказался о спецоперации ВС РФ на территории б. УССР
Потсдам, Германия, 15 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Германская сторона хотела бы, чтобы боевые действия на территории б. УССР прекратились, причём поскорее, сообщил 15 сентября журналистам немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц.
(сс) Raimond Spekking
Олаф Шольц
Глава германского правительства выразил мысль, согласно которой Берлину не всё равно, как это произойдёт: не должна произойти победа России, Киев должен «выстоять».
«Мы помогаем тяжёлым вооружением, боеприпасами, мы обучаем военнослужащих, потому что их борьба — это наша борьба».