Баку, , 22:16 — REGNUM Азербайджан осуществил нападение на Армению, посчитав, что Россия сейчас слишком занята проведением СВО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В. Б. Арцруни Виктор-Надеин Раевский.

Нагорный Карабах Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Сами события оказались чётко связанными с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Это просто бросается в глаза. Причины этого серьёзного обострения, которые называет Азербайджан, крайне неубедительны. Ясное дело, что всё это готовилось и было приурочено именно к тому моменту, когда Россия слишком занята в СВО. И надежда была на то, что России сейчас не до Карабаха, и что можно будет отжать какие-то армянские земли. Хотя Баку прекрасно понимает, что попытка оккупации армянских земель автоматически вводит в действие союзный договор между Россией и Арменией. Да, Армения обратилась в ОДКБ, обратилась и к России. Но что это за обращение в ОДКБ? А это обращение за консультацией. Это не то, что могла бы сделать армянская власть. Потому что, когда речь идёт об атаке на собственно армянскую территорию, то здесь должны быть задействованы и инструментарий ОДКБ, и российско-армянского союзного договора. Поэтому реакция не совсем адекватная с армянской стороны», — сказал эксперт.

Напомним, что 12−14 сентября азербайджанская армия подвергла массированным артиллерийским обстрелам приграничные территории Армении, а на некоторых участках границы перешла в наступление на армянские позиции.