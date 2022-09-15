Приштина, Сербия, 15 сентября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Специальный представитель Европейского союза по диалогу Косово и Сербии Мирослав Лайчак 15 сентября предпринял неожиданный визит в Приштину, где встретился с косовским премьер-министром Альбином Курти и главой косовской переговорной делегации Бесником Бислими.

Gugganij Мирослав Лайчак

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак назвал темой диалога нормализацию отношений между Белградом и Приштиной.

По словам европейского переговорщика, с Бислими он обсудил вопрос о свободном передвижении граждан Косово и Сербии, проблему пропавших без вести в ходе Косовской войны и энергоснабжение.

Напомним, 14 сентября президент Сербии Александр Вучич пообещал, что при нем Сербия не признает независимости Косово.