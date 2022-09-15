Вашингтон, 15 сентября 2022, 23:42 — REGNUM HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «Авеню 5». Об этом сообщает портал IndieWire.
Второй сезон шоу будет посвящён попыткам пассажиров космического корабля вернуться на Землю вопреки минимальным запасам продовольствия и взятому на Солнце курсу. К своим ролям в проекте вернутся Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гэд, Энди Бакли, Сюзи Накамура и другие. Выход новых эпизодов намечен на 10 октября 2022 года.
Напомним, премьера первого сезона «Авеню 5» состоялась в январе 2020 года. Впоследствии производство второго сезона неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса.
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