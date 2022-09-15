Вашингтон, 15 сентября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «Авеню 5». Об этом сообщает портал IndieWire.

Цитата из трейлера Второй сезон сериала «Авеню 5»

Второй сезон шоу будет посвящён попыткам пассажиров космического корабля вернуться на Землю вопреки минимальным запасам продовольствия и взятому на Солнце курсу. К своим ролям в проекте вернутся Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гэд, Энди Бакли, Сюзи Накамура и другие. Выход новых эпизодов намечен на 10 октября 2022 года.

Напомним, премьера первого сезона «Авеню 5» состоялась в январе 2020 года. Впоследствии производство второго сезона неоднократно откладывалось из-за пандемии коронавируса.