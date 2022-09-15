Новая Каховка, Бывш. УССР, 15 сентября 2022, 23:42 — REGNUM Более десяти взрывов прогремело в Новой Каховке (Херсонская область, территория б. УССР), сообщает 15 сентября военно-гражданская администрация города.
Стрельбу по городу ведут бандеровские вооружённые формирования. «22:40 В Новой Каховке вновь работает ПВО, более десяти воздушных взрывов», — говорится в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ночном обстреле Новой Каховки бандеровцами.
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