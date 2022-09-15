Новая Каховка, Украина, 15 сентября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Более десяти взрывов прогремело в Новой Каховке (Херсонская область, территория б. УССР), сообщает 15 сентября военно-гражданская администрация города.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Стрельбу по городу ведут бандеровские вооружённые формирования. «22:40 В Новой Каховке вновь работает ПВО, более десяти воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ночном обстреле Новой Каховки бандеровцами.