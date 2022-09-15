Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM Через несколько лет вероятно столкновение человечества с ещё более серьезной пандемией, чем коронавирус, заявил 15 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерриш Chatham House

Такое заявление он сделал на фоне утверждения главы ВОЗ о близком окончании пандемии коронавируса.

«Сейчас необходимо подготовиться к будущим вспышкам эпидемий. Мы увидели, что мир не смог объединиться во время пандемии коронавируса. Через несколько лет мы можем столкнуться с более серьезной пандемией. Сейчас тот момент, когда страны должны понять, что международное сообщество растущего неравенства способно провоцировать напряженность, беспорядки и кризисы», — заявил Гутерреш.

По его словам, международное сообщество должно научиться «объединяться против проблем, способных уничтожить нас и нашу планету».

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