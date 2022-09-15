Котлас, Архангельская область, , 23:37 — REGNUM В ходе специальной военной операции погиб уроженец Пинежского района Архангельской области Григорий Ягодинов. Об этом сообщает администрация района.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«11 сентября во время проведения специальной военной операции погиб наш земляк — Ягодинов Григорий Михайлович. Григорий родился 09.04.1987, вырос в Новолавеле, окончил Новолавельскую школу. Срочную службу прошел в Пскове в воздушно-десантных войсках, там же остался по контракту. Выражаем искренние соболезнования родителям, а также друзьям и близким Григория. Невосполнимая утрата. Вечная память героям!», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Архангельске простились с двумя бойцами , погибшими в ходе СВО.