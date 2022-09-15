Котлас, Архангельская область, 15 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции погиб уроженец Пинежского района Архангельской области Григорий Ягодинов. Об этом сообщает администрация района.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«11 сентября во время проведения специальной военной операции погиб наш земляк — Ягодинов Григорий Михайлович. Григорий родился 09.04.1987, вырос в Новолавеле, окончил Новолавельскую школу. Срочную службу прошел в Пскове в воздушно-десантных войсках, там же остался по контракту. Выражаем искренние соболезнования родителям, а также друзьям и близким Григория. Невосполнимая утрата. Вечная память героям!», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Архангельске простились с двумя бойцами , погибшими в ходе СВО.