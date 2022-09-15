Бирмингем, Великобритания, 15 сентября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 16 сентября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда в матче 8-го тура АПЛ встретится с «Саутгемптоном». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

На данный момент «Астон Вилла» с одной победой и четырьмя набранными очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон», набрав семь очков, располагается пятью позициями выше.

Напомним, что матчи 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 были перенесены из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.