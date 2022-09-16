Уфа, , 00:00 — REGNUM Студенты из Башкирии стали обладателями золотых медалей по результатам финала Х национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2022 году. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Участники олимпиады «Я — профессионал» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что юбилейный чемпионат проходил в очном формате в городе Саранск (Мордовия), и в дистанционном формате, который проходил на площадке субъектов. Башкирия являлась соорганизатором этого чемпионата в дистанционном формате на 26 соревновательных площадках, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что площадки соревнований по каждой компетенции были организованы на базе 12 профессиональных образовательных учреждений Башкирии (колледжи городов Уфа, Салават, Стерлитамак, Бирск, Туймазы и Альшеевского района). В очном формате от Башкирии принимали участие студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности по компетенции «Мобильная робототехника».

Сообщается, что по итогам чемпионата обладателем золотой медали по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» стала студентка Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна. Помимо этого, обладателями золотой медали стали студенты Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий по компетенции «Кровельные работы».

Отмечается, что результатам Х национального чемпионата вместе с итогами года в копилке Башкирии всего пять золотых, десять серебряных, десять бронзовых медалей и 32 медальона за профессионализм.

Сообщается, то в рейтинге российских регионов по числу медалей в Х национальном чемпионате Башкирия вошла в ТОП-10 заняв пятое место.