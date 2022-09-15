Белград, 15 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Народная скупщина Сербии 15 сентября утром завершила 25-часовое обсуждение диалога с Косово принятием «Отчета о процессе переговоров с т. н. временными институтами самоуправления в Приштине».

Boris Dimitrov Здание Народной скупщины в Белграде

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 205 депутатов, «против» — 57.

Отчет был представлен президентом Сербии Александром Вучичем и не содержит никакой конкретной программы или решения вопроса о диалоге с Косово. Все 50 страниц доклада заполнены перечислением обсуждаемых тем — Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, вопросу о перевозке опасных товаров, проблеме пропавших без вести в ходе Косовской войны и так далее.

В ходе обсуждения отчета президент Вучич пообещал, что никогда не признает независимости Косово, однако политика в отношении Приштины должна быть реалистичной и не должна основываться на мифах.