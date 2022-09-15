Брюссель, , 23:35 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу нарастить объемы транзита газа в ФРГ. Об этом де Кроо написал сегодня, 15 сентября, в сети микроблогов Twitter.

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«Я только что поговорил по телефону с Олафом Шольцем. Мы обсудили энергетическое сотрудничество, я пригласил его на бельгийско-германский саммит по энергетике. Я также заверил канцлера, что Бельгия намерена усилить свои возможности для транзита газа в Германию», — написал глава бельгийского правительства.

Он также отметил, что лидеры двух стран достигли договоренности продолжить тесную работу в рамках Европейского союза для снижения цен на газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза столкнулись с жесточайшим энергетическим кризисом из-за своей политики санкций против России. Государства, входящие в ЕС, особенно Германия, самостоятельно лишили себя дешевых энергоносителей из России. Теперь страны ЕС вынуждены искать не всегда адекватную по цене замену российскому газу.