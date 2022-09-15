Москва, , 23:33 — REGNUM 25-летний центрфорвард московского «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон может сыграть в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Локомотивом».

Шамар Николсон Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Как здоровье? Все в порядке. Буду готов сыграть в «Локомотивом», — цитирует Николсона издание «Чемпионат». Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

За «Спартак» Шамар Николсон выступает с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Действующее соглашение ямайского форварда с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2025/26.