Энергодар, Бывш. УССР, , 23:33 — REGNUM Запорожская АЭС останется без специалистов, которые необходимы для её дальнейшей эксплуатации, если бандеровцы будут продолжать обстрелы, заявил 15 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга, сообщает 15 сентября телеграм-канал «Энергодарский Связной».

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

Отметив, что станция и после её остановки не должна оставаться без обслуживания и что для этого нужны специалисты, глава ВГА города отметил, что обстрелы бандеровских боевиков сразу бьют по многому: и по рабочим местам, и по обеспечению города теплом и светом.

Александр Волга «Если всего этого нет и город находится под обстрелами ВСУ, то жители будут уезжать. Эта ситуация может привести к катастрофе, поскольку даже остановленная станция нуждается в обслуживании уникальными специалистами».

Он добавил, что только мирная жизнь и спокойные условия работы могут быть гарантией того, что люди останутся и будут обслуживать объект, как положено. Как сообщало ИА REGNUM, Волга ранее провёл встречу с двумя оставшимися на ЗАЭС представителями МАГАТЭ.

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