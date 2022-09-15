Турин, Италия, , 23:30 — REGNUM Агент 26-летнего атакующего полузащитника «Торино» и сборной России по футболу Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Все в порядке. Восстановления идет по плану. В паузу на матчи сборных он будет в общей группе. Сейчас нет никакого смысла форсировать. Все на конечной фазе восстановления. В выходные состоится тур чемпионата Италии, а потом будет пауза на матчи сборных», — цитирует Шпинева издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Алексей Миранчук из-за травмы подколенного сухожилия принял участие в одном матче чемпионата Италии с «Монцей», в котором отметился одним забитым мячом, проведя на поле 45 минут.