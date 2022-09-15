Вашингтон, 15 сентября 2022, 23:26 — REGNUM Netflix представил трейлер фильма «Телефон мистера Харригана». Об этом пишет портал Collider.
В ролике перед зрителями предстаёт подросток Крэйг, который после смерти своего пожилого друга миллиардера узнаёт о возможности общаться с ним через телефон, оказавшийся в гробу покойника. Главных героев в картине сыграют Джейден Мартелл («Оно») и Дональд Сазерленд («Заброшенный»).
Напомним, премьера «Телефона мистера Харригана» запланирована на 5 октября 2022 года. Режиссёром ленты выступит Джон Ли Хэнкок («Дьявол в деталях») — он же будет отвечать за сценарий.
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