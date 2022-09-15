Москва, 15 сентября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с начальником генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, сообщает вечером 15 сентября пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ и Велиев обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу переговорил по телефону с начальником генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Керимом Велиевым. Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу побеседовал с министром обороны Армении Суреном Папикяном, рассмотрев вопрос обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, а также ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.