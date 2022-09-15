Ереван, 15 сентября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Прибывшая в Армению передовая группа миссии ОДКБ займётся выработкой предложений по деэскалации напряжённости на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

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Отмечается, что в ближайших планах миссии — мероприятия по изучению и мониторингу обстановки в отдельных приграничных районах, рабочие встречи с руководством министерства обороны и генерального штаба вооружённых сил Армении, посольства России и пограничного управления ФСБ России в Армении, а также с командованием 102-й российской военной базы.

Напомним, передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником Объединённого штаба генерал-полковником Анатолием Сидоровым уже прилетела в Армению. Глава миссии, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась должен прибыть в страну на следующей неделе.

Ранее в секретариате ОДКБ сообщали, что задачей миссии также будет подготовка «обстоятельного доклада главам государств» о ситуации в регионе к очередной сессии Совета коллективной безопасности, которую планируется провести осенью в Ереване.