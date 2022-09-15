Приштина, Сербия, , 23:22 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов партии «Движение за самоопределение» Тинка Курти 15 сентября заявила, что правоохранительная система Косово халатно подходит к расследованию преступлений сексуального характера. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Жертва изнасилования LMAP

По словам Курти, халатность проявляется в вынесении минимальных сроков насильникам и затягивании расследования подобных преступлений.

Курти призвала провести увольнения среди судей следом за увольнениями в руководстве полиции. Тема сексуального насилия в Косово стала широко обсуждаема после резонансной новости о групповом изнасиловании 11-летней девочки с ведома сутенеров.

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