Энергодар, Бывш. УССР, , 23:21 — REGNUM Оставшимися на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ проявили доброжелательный настрой к руководству Энергодара, выразив надежду на сотрудничество «в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей», сообщает 15 сентября телеграм-канал «Энергодарский Связной».

О состоявшейся встрече рассказал глава военно-гражданской администрации города Александр Волга, уточнивший, что на Запорожской АЭС в постоянном режиме остались работать два инспектора МАГАТЭ. Эти представители агентства на встрече с Волгой задавали вопросы — и об обеспечении безопасности станции, и о судьбе жителей Энергодара.

По мнению Волги, представители «в целом остались довольны ответами». С ними удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве, чтобы создать условия для «безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей Энергодара».

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Напомним, так называемая миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси побывала на ЗАЭС в начале сентября. Судя по резолюции, опубликованной сегодня атомным агентством, виноват в проблемах станции и жителей Энергодара не киевским режим, а Россия. Эту резолюцию не поддержали многие страны в силу её ангажированности.

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