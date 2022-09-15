Москва, , 23:12 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой армянского военного ведомства Суреном Папикяном, сообщает 15 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Были рассмотрены вопросы обострения обстановки на границе Армении и Азербайджана, а также ситуация в зоне расположения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе, а также в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», — сообщили в российском Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 сентября в Армению прибыла Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ во главе с генералом-полковником Анатолием Сидоровым.

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