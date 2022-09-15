Вашингтон, , 23:06 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер фильма I Wanna Dance With Somebody. Об этом сообщает портал Film.ru.

Наоми Аки в к/ф I Wanna Dance With Somebody режиссёра Кейси Леммонс Цитата из трейлера

В ролике показана история становления певицы Уитни Хьюстон в одну из самых востребованных артисток 1980-х годов. Главную роль в картине исполнит Наоми Аки («Конец ***го мира»).

Напомним, мировая премьера I Wanna Dance With Somebody намечена на 21 декабря 2022 года. В качестве постановщика проекта выступит Кейси Леммонс («Гарриет»).

Читайте ранее в этом сюжете: Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, попавшим на обложку британского Vogue

Читайте развитие сюжета: Джейден Мартелл общается с усопшим в трейлере «Телефона мистера Харригана»