Вашингтон, 15 сентября 2022, 23:06 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер фильма I Wanna Dance With Somebody. Об этом сообщает портал Film.ru.
В ролике показана история становления певицы Уитни Хьюстон в одну из самых востребованных артисток 1980-х годов. Главную роль в картине исполнит Наоми Аки («Конец ***го мира»).
Напомним, мировая премьера I Wanna Dance With Somebody намечена на 21 декабря 2022 года. В качестве постановщика проекта выступит Кейси Леммонс («Гарриет»).
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