Вашингтон, 15 сентября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма I Wanna Dance With Somebody. Об этом сообщает портал Film.ru.

Цитата из трейлера Наоми Аки в к/ф I Wanna Dance With Somebody режиссёра Кейси Леммонс

В ролике показана история становления певицы Уитни Хьюстон в одну из самых востребованных артисток 1980-х годов. Главную роль в картине исполнит Наоми Аки («Конец ***го мира»).

Напомним, мировая премьера I Wanna Dance With Somebody намечена на 21 декабря 2022 года. В качестве постановщика проекта выступит Кейси Леммонс («Гарриет»).