Приштина, Сербия, 15 сентября 2022, 23:03 — REGNUM Министр образования Косово Арберие Накавци 14 сентября сообщила о том, что ряд косовских школ в Джяковице прервали забастовку и приступили к занятиям.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Нагавци призвала учителей возвращаться в школу и не лишать школьников возможности получать образование и общаться с товарищами.
Напомним, с 25 августа косовские преподаватели бастуют и требуют прибавки к заработной плате в размере €100 до принятия закона о заработной плате бюджетников.
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