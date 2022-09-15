Самара, , 23:05 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном спуску на воду двух промерных судов, построенных по государственному контракту судостроительной компанией региона. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Речной туризм Permkrai.ru

«Это важное событие для Самары и Самарской области, для города, который стоит на реке», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Сообщается, что построенные суда предназначены для работы на внутренних водных путях и относятся к категории технического флота.

Отмечается, что компания-производитель судов задействована в решении стратегической государственной задачи — обновлении российского гражданского флота. Так, предприятие обеспечено заказами до 2027 года и в рамках государственных контрактов участвует сразу в нескольких проектах по строительству судов.

«На предприятии строится серия из восьми промерных судов для администраций речных бассейнов, три морских пассажирских судна», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что руководство компании заключило контракт на строительство морского грузопассажирского судна арктического класса.

Сообщается, что предприятие стремится к производству по российским проектам, использует отечественные материалы. Так, на новых судах большой объем оборудования получен от российских компаний, пояснили в пресс-службе.

По словам Азарова, областное правительства намечено обновить флот для организации пассажирских перевозок.

Напомним, что в текущем году по Волге начали курсировать быстроходные суда.