Вашингтон, , 22:55 — REGNUM В Вашингтоне расценивают встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина как свидетельство сближения позиций Москвы и Пекина, которое продолжает вызывать обеспокоенность у США. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента России

«Мы уже ясно выражали нашу обеспокоенность по поводу глубины связей между Китаем и Россией», — сказала Жан-Пьер, подчеркнув, что сближение двух стран происходит даже на фоне продолжающейся специальной военной операции России на территории б. УССР.

«Состоявшая встреча является ещё одним пример этого», — сказала пресс-секретарь.

Напомним, двусторонние переговоры Владимира Путини и Си Цзиньпина состоялись в четверг, 15 сентября, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.