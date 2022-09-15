Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Американский актёр Тимоти Шаламе появился на обложке октябрьского выпуска журнала British Vogue, став первым мужчиной с подобным достижением за всю историю существования издания. Об этом пишет портал Page Six.

Тимоти Шаламе Цитата из фильма «Назови меня своим именем» режиссёра Луки Гуаданьино

В рамках выпуска артист рассказал о съёмках в фильме «Целиком и полностью» режиссёра Луки Гуаданьино. Шаламе также раскрыл подробности предстоящего мюзикла «Вилли Вонка», в котором он исполнит главную роль.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Тимоти Шаламе рассказал, какой совет ему дал коллега Леонардо Ди Каприо. По словам актёра, Ди Каприо посоветовал ему никогда не употреблять наркотики и не сниматься в супергеройских картинах.

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