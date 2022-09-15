В Германии «верят», что Сербия готова обсуждать признание Косово
Приштина, Сербия, 15 сентября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Специальный представитель Германии по Западным Балканам Мануэль Саррацин 15 сентября выразил убежденность в том, что в Сербии готовы вести диалог о признании Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что за 10 лет диалог Белграда и Приштины не привел к разрешению противоречий:
Саррацин отметил в целом негативное отношение сербской стороны к признанию Косово, однако подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита на Балканы назвал именно взаимное признание Косово и Сербии целью диалога.
Немецкий дипломат подчеркнул, что в ходе диалога не должно быть табуированных тем и заявил, что у него есть «чувство, что в косовском обществе есть воля к обсуждению табуированных тем», и есть чувство, что «у сербской стороны есть желание говорить о признании».