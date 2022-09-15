Приштина, Сербия, 15 сентября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Специальный представитель Германии по Западным Балканам Мануэль Саррацин 15 сентября выразил убежденность в том, что в Сербии готовы вести диалог о признании Косово.

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Мануэль Саррацин

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что за 10 лет диалог Белграда и Приштины не привел к разрешению противоречий:

«Есть несколько соглашений, но они не окончательные. Мы должны решать проблемы, которые были подняты Брюссельскими соглашениями. В конце-концов нам нужно соглашение о полной нормализации, подписанное обеими сторонами».

Саррацин отметил в целом негативное отношение сербской стороны к признанию Косово, однако подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита на Балканы назвал именно взаимное признание Косово и Сербии целью диалога.

Немецкий дипломат подчеркнул, что в ходе диалога не должно быть табуированных тем и заявил, что у него есть «чувство, что в косовском обществе есть воля к обсуждению табуированных тем», и есть чувство, что «у сербской стороны есть желание говорить о признании».