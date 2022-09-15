Ереван, 15 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла на территорию Армении для выполнения мониторинговой задачи на границе с Азербайджаном, сообщает 15 сентября пресс-служба армянского военного ведомства.

Zviazda.by ОДКБ

Группу возглавляет начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, которого уже принял министр обороны Армении Сурен Папикян.

«Вечером 15 сентября в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ во главе с генералом-полковником Анатолием Сидоровым», — указано в заявлении пресс-службы.

«В ближайшие дни оперативная группа проведет соответствующую работу в Генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий», — сообщает МО Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября на границе Армении и Азербайджана начались перестрелки, быстро переросшие в бои. Обе стороны утверждают, что они открывали ответный огонь.