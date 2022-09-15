Афины , , 22:48 — REGNUM Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» подписал 31-летнего экс-полузащитника мадридского «Реала» и сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Футболист перешел из «Аль-Раяна» на правах свободного агента.

Хамес Родригес Hasebemakoto

Соглашение Хамеса Родригеса с «Олимпиакосом» рассчитано на один год до конца сезона 2022/23. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего колумбийца в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хамес Родригес, выступая за «Аль-Раян», принял участие в 12 турах катарской Лиги звезд 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.