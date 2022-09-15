Москва, 15 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Публикация британской газеты Sun о том, что на президента России Владимира Путина 14 сентября в Москве якобы было совершено покушение, не соответствует действительности. Такое заявление сделал журналистам сегодня, 15 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, что британский таблоид утверждает, что 14 сентября прямо в Москве на Путина якобы было совершено покушение — что-то взорвалось на пути следования его кортежа.

При этом ни российские спецслужбы, ни российские СМИ такой информации не распространяли.

На вопрос журналистов о том, соответствует ли информация Sun действительности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил отрицательно.

«Нет», — сказал Песков.