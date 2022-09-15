Вашингтон, 15 сентября 2022, 22:41 — REGNUM Студия Disney убрала фильм «Звёздные войны. Эскадрилья: «Изгой» из графика релизов. Об этом сообщает издание Variety.
По данным источника, выход ленты отложили из-за конфликта студии с режиссёром Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»). В настоящий момент неизвестно, получит ли лента новую дату выхода или же руководители Disney примут решение об отмене проекта.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Мэнни Хасинто («В лучшем мире») примет участие в съёмках сериала «Звёздные войны: Аколит». Съёмки проекта должны стартовать в ближайшие месяцы в Великобритании.
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