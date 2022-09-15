История вопроса

В мае 1977 года режиссёр Джордж Лукас и кинокомпании Lucasfilm и 20th Century Fox выпустили в кинопрокат картину «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», которая стала культовой и дала начало популярной космической саге. Впоследствии Лукас снял ещё два фильма, ставшие частью оригинальной трилогии «Звёздные войны».



По состоянию на 2020 год медиафраншиза включала в себя 11 полнометражных художественных фильмов, в число которых вошли девять основных картин космической саги и два спин-оффа. На её основе также было выпущено множество анимационных сериалов, комиксов и видеоигр в разных жанрах. В рамках «Звезных войн» были созданы такие культовые персонажи, как Люк Скайуокер (Марк Хэмилл), Лея Органа (Кэрри Фишер), Хан Соло (Харрисон Форд), Дарт Вейдер (Дэвид Проуз, Джеймс Эрл Джонс) и другие.

В октябре 2012 года Джордж Лукас продал студию Lucasfilm компании Disney и заявил, что больше не будет непосредственно участвовать в реализации проектов на основе космической саги. Сумма сделки составила $4 млрд.



Финальная картина так называемой «Саги Скайуокеров» под названием «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» вышла на экраны в декабре 2019 года. При её создании были использованы сцены с участием Кэрри Фишер, снятые ещё при жизни актрисы, которая скоропостижно скончалась 27 декабря 2016 года.

В ноябре 2019 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus состоялась премьера сериала «Мандалорец», главную роль в котором исполнил Педро Паскаль. Многие критики отметили, что это шоу положило начало «сериализации» франшизы.



По состоянию на декабрь 2020 года в производстве Lucasfilm и Disney Plus находились третий сезон «Мандалорца», а также телешоу про джедаев Оби-Вана Кеноби и Асоку Тано, разведчика Кассиана Андора и другие. Lucasfilm объявила, что в последующие годы она планирует выпустить 10 сериалов.