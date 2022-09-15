Москва, 15 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Футбольный арбитр Сергей Карасев обслужит центральный матч 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Динамо» — «Зенит». Встреча пройдет 17 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Светлана Бекетова Сергей Карасев

Ассистентами Сергея Карасева выступят Алексей Лунев и Роман Усачев. Арбитром VAR назначен Владимир Москалев. Резервный арбитр — Валерий Данченко.

На данный момент «Зенит» с семью победами и 23-мя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. «Динамо», набрав 16 очков, располагается пятью позициями ниже.