Берлин, , 22:43 — REGNUM Специальный представитель Германии по Западным Балканам Мануэль Саррацин 15 сентября назвал целью диалога Косово и Сербии взаимное признание.

Мануэль Саррацин (сс) Olaf Kosinsky

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Саррацин подчеркнул, что пришло время, когда длившийся 10 лет диалог Приштины и Белграда должен наконец принести конкретные результаты.

По словам политика, германское правительство Олафа Шольца особенно сосредоточено на балканском направлении, и «более высокой степени серьезности на этом направлении не может быть».

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