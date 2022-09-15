Берлин, 15 сентября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Специальный представитель Германии по Западным Балканам Мануэль Саррацин 15 сентября назвал целью диалога Косово и Сербии взаимное признание.

(сс) Olaf Kosinsky Мануэль Саррацин

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Саррацин подчеркнул, что пришло время, когда длившийся 10 лет диалог Приштины и Белграда должен наконец принести конкретные результаты.

По словам политика, германское правительство Олафа Шольца особенно сосредоточено на балканском направлении, и «более высокой степени серьезности на этом направлении не может быть».