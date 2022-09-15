Оттава, 15 сентября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Канадский актёр Мэнни Хасинто («В лучшем мире») примет участие в съёмках сериала «Звёздные войны: Аколит». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Мэнни Хасинто

Съёмки проекта должны начаться в Великобритании осенью 2022 года, а его премьера намечена на 2023 год. Кого именно сыграет Хасинто в предстоящем шоу — неизвестно.

Напомним, «Звёздные войны: Аколит» станет мистическим триллером, который перенесёт зрителей в «галактику мрачных тайн» и познакомит с тёмной стороной Силы в последние дни эпохи Расцвета Республики. В сериале сыграют Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Амандла Стенберг («Тёмные отражения») и Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»).