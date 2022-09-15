Москва, 15 сентября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Развитие экономического союза России и Китая позволит создать в Евразии единое экономическое пространство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил экономист Василий Колташов, комментируя заявление председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости укрепления сотрудничества Москвы и Пекина после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

Academic.ru Евразия

Причем по своим масштабам этого экономического пространства может стать в несколько раз крупнее США, отметил эксперт.

«Это (союз России и Китая — прим. ИА REGNUM) нужно, чтобы выстроить в Евразии большое единое экономическое пространство, единое транспортное пространство, которое будет создавать большой евразийский рынок, со временем в разы превосходящий рынок США. И это как раз и будет способствовать избавлению от американской гегемонии в мире. Хотя американская гегемония становится все слабее, но уходя она становится все более агрессивной», — сказал Колташов.