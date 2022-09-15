Манчестер, Великобритания, 15 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 31-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Об этом 15 сентября сообщается на официальном сайте европейской организации.

Эдгар Брещанов Кевин Де Брёйне

В матче с дортмундской «Боруссией» Кевин Де Брёйне отметился одной результативной передачей, одним удачным отбором и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Де Брёйне составила 70%.

В текущем сезон Кевин Де Брёйне принял участие в девяти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 30 августа 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 85 миллионов евро.