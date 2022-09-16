16 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что поставки ракет большой дальности из США в Киев сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.

Светлана Рыбина, , 09:36 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой о том, что возможные поставки ракет большой дальности из США на территорию бывш. УССР сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Захарова отметила, что Америка пока что не является полноценным участником военного противостояния с Россией, но если ракеты, переданные нацистам, будут способны настигать российскую территорию, то в таком случае Москва оставляет за собой право защищаться всеми доступными средствами.

«Они ещё не перешли разве красную черту? Или ждём пересечения красной-красной двойной сплошной?» — интересуется Наталия С.

Многие пользователи считают, что Соединённые Штаты уже столько раз подтверждали, что они принимают непосредственное участие в конфликте на территории бывшей УССР, что поставки ещё более дальнобойных ракет, чем тех, которые уже были переданы киевскому неонацистскому режиму, ничего кардинальным образом не изменят.

«Тринадцатая по счёту красная линия. Я бы постеснялся уже предупреждать наших оппонентов, коль скоро янки уже двенадцать раз до этого её переступили», — пишет Вадим П.

«Т. е. до сих пор США и НАТО стороной конфликта не являлись? А ничего, что уже Кадыров прямо сказал, что Россия на [территории бывш. УССР] воюет со всем блоком НАТО! Хватит делать вид, что Запад нам «партнёр», а не враг», — призывает Мария У.

«Да США и так уже негласно стали стороной конфликта, потому что постоянно лезут к нам, еще и Киеву помогают», — считает Донат В.

Некоторые комментаторы отмечают, что дело дипломатов пытаться сдерживать противника всеми возможными способами, включая и пресловутые предупреждения, которые, между прочим, своё воздействие на Америку имеют.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Официально они пока к этому делу не пришиты. И они боятся этого. Так что, по идее, наше предупреждение должно сработать», — предполагает Бронислав Б.

Часть людей полагает, что Москва рисует Вашингтону слишком абстрактные последствия, без конкретики, отчего у руководства США может возникать ощущение вседозволенности.

«Они уже ничего не боятся. Видимо, до них дошло, что у нас страной не ястребы руководят, а очень даже миролюбивые люди. Нам такой репертуар в итоге дорого встанет», — поделилась своим мнением Нина Г.

«Хотелось бы конкретики. Как ответим? Ударим по кораблям и самолётам США, везущим эти ракеты? Всё грозим и грозим. Ни мы, народ российский, ни они, американцы, понять не могут, что будет за такое», — отметил Олег К.

Нашлись и те, кто уверен, что, перейдя ряд красных черт, Америка не смогла вынудить Россию вступить в открытое противостояние, но у каждого есть свой предел терпения.

«Китай тоже в лоб американцев бить не стал. Россия же в свою очередь уже начала спецоперацию на [территории бывш. УССР], показав, что она готова идти до конца, отстаивая свои интересы. Всё не так просто в этой глобальной политике, но одно будет точно — Америка получит по заслугам, рано или поздно», — убеждён Максим А.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 15 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила на брифинге о том, что возможные поставки ракет большой дальности из США на территорию бывшей УССР сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.