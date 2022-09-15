Уфа, , 22:32 — REGNUM Первый урожай яблок, выращенных по новым технологиям, сумели получить в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Яблоня

Сообщается, что в Чишминском плодоовощном питомнике в Башкирии подходит к завершению первый этап инвестиционного проекта по закладке садов интенсивного типа. Его стоимость оценивается порядка 114 млн рублей. В 2020 году в хозяйстве начали закладывать яблоневые и другие сады на площади более 80 га, и сейчас уже получают первые урожаи, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что на развитие этого плодопитомника инвесторы намерены направить два млрд рублей. Данный проект был включен в число приоритетных в республике.

«Это очень непростой, рискованный бизнес. Однако первый урожай по новым технологиям в хозяйстве сумели получить. Верим, что объект, станет хорошим примером для масштабирования в республике. Все возможности для этого есть», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что реализовывать проект по развитию садов интенсивного типа в Башкирии предполагается в четыре этапа до 2034 года. Так, в этом году начали получать первый урожай с яблонь, выращиваемых по интенсивной технологии (их было заложено свыше 30 га).

«На интенсивных участках уже произрастают пять сортов яблок. Пока урожайность садов невысокая, на пик показатель выходит на пятый год выращивания. Ожидается, что через пару лет с каждого гектара этих садов будут собирать по 30 тонн яблок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что кроме яблок здесь начнут выращивать землянику, черную смородину, рябину черноплодную.

«Продукцию, выращенную в питомнике, будут поставлять в социальные учреждения Башкирии, реализовать населению, предприятиям регионального общепита», — сообщает пресс-служба.