Минск, 15 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала протоколы о продлении использования двух российских военных объектов в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

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Межправительственные протоколы к ранее заключенным российско-белорусским соглашениям предусматривают продление на 25 лет сроков использования радиотехнического узла «Барановичи», предназначенного для автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, и радиостанции «Вилейка» (объект ВМФ России).

Инициатива была внесена в Думу правительством. Представляя документы на ратификацию, полномочный представитель правительства РФ в Госдуме Александр Синенко отметил, что прекращение действия соглашений приведет к выводу узла «Барановичи» из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении, а остановка «Вилейки» приведëт к сокращению зоны устойчивой радиосвязи с подводными лодками при выполнении ими задач в Атлантическом океане.